شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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جديد اب برس

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The best theory so far as to the cause of the explosions comes from Farouk. He says that the Rhosus, a ship flying the Moldovan flag was carrying 2,750 tons of ammonium nitrate to Mozambique, in 2013. It experienced technical difficulties and docked at Beirut. pic.twitter.com/wfnhuXjTHr — Mike (@Doranimated) August 4, 2020

وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان تداولت وسائل إعلام رواية عن مصدر شحنة نترات الأمونيوم التي تسبب في الكارثة بمرفأ لبنان، وفي الانفجار الرهيب الذي وصل صداه إلى جزيرة قبرص. ورجحت هذه الرواية أن تكون شحنة نترات الأمونيوم وصلت إلى مستودعات مرفأ بيروت على متن سفينة تدعى "Rhosus" كانت تحمل علم مولدافا وعلى متنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم. وتفيد بأن السفينة "Rhosus" انطلقت في 23 سبتمبر 2013 من ميناء باتومي في جورجيا متوجهة بالشحنة إلى موزمبيق، وعرّجت على مرفأ بيروت، حيث خضعت لفحص فني من قبل سلطات المرفأ، وقيل إن الخبراء اكتشفوا عيوبا كبيرة بالسفينة وقرروا منعها من مواصلة رحلتها. أولى طائرات وزارة الطوارئ الروسية تحط في بيروت حاملة مساعدات عاجلة للبنان الرئيسية أخبار العالم العربي كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟ 05.08.2020 | 07:49 GMT كيف وصلت maritimebulletin.net تداولت وسائل إعلام رواية عن مصدر شحنة نترات الأمونيوم التي تسبب في الكارثة بمرفأ لبنان، وفي الانفجار الرهيب الذي وصل صداه إلى جزيرة قبرص. إقرأ المزيد نترات الأمونيوم.. سرّ الحياة والموت في آن ورجحت هذه الرواية أن تكون شحنة نترات الأمونيوم وصلت إلى مستودعات مرفأ بيروت على متن سفينة تدعى "Rhosus" كانت تحمل علم مولدافا وعلى متنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم. وتفيد بأن السفينة "Rhosus" انطلقت في 23 سبتمبر 2013 من ميناء باتومي في جورجيا متوجهة بالشحنة إلى موزمبيق، وعرّجت على مرفأ بيروت، حيث خضعت لفحص فني من قبل سلطات المرفأ، وقيل إن الخبراء اكتشفوا عيوبا كبيرة بالسفينة وقرروا منعها من مواصلة رحلتها. وقيل إن معظم طاقم سفينة الشحن عادوا إلى بلدانهم، وأجبر القبطان و3 من أفراد الطاقم على البقاء على متنها. ولم يتسن حل مشكلة السفينة بعد أن فشلت جميع محاولات الاتصال بمالكها. كما أشير إلى، أن لوائح الهجرة زادت الأمر تعقيدا، بمنعها أفراد طاقم السفينة من الدخول لى البلاد. علاوة على هذه المشكلة، وعدم تزويد السفينة بالإمدادات أو المؤن، تحول الوضع على متنها إلى "قضية إنسانية"، قيل وفق تقارير، إن الجهود الدبلوماسية ذاتها فشلت في حلها. وبنهاية المطاف، اتصل أفراد الطاقم المتبقين بقانونيين متخصصين، دفعوا بأن حياة البحارة مهددة بعد أن تقطعت بهم السبل، علاوة على طبيعة شحنة السفينة الخطرة. المحاولة تكللت بالنجاح وأصدر القاضي أمرا طارئا، بعده بوقت قصير غادر البحارة بيروت. وتواصل عقب ذلك صمت مالك السفينة، وتُركت مسؤولية الشحنة شديدة الانفجار على عاتق السلطات في مرفأ بيروت. ويرجح أن تكون إشكاليات قانونية قد حالت دون بيع شحنة نترات الأمونيوم في المزاد العلني، باعتبارها السبيل الوحيد للتخلص من تبعاتها الخطرة. وهكذا، جرى وفق هذه الرواية، نقل أطنان هذه المادة القابلة للانفجار، في وقت ما بين يوليو 2014 وأكتوبر 2015 إلى مستودع بمرفأ بيروت، وبقيت هناك إلى أن وقع المحظور. المصدر: وسائل إعلام دولية انفجار مرفأ بيروت بيروت الأكثر قراءة كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟ مصادر مقربة من "حزب الله" لقناة otv: لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة للحزب بالمرفأ خبير يفسر اللون الوردي للانفجار في بيروت إحساس "غريب" في جسمك "يحذرك" من نقص فيتامين B12! تركيا تدين اتفاقا بين شركة أمريكية و"قسد" حول استثمار النفط شمال شرقي سوريا صحيفة: الركاب المصريون صدموا لإنزالهم من الطائرة المتجهة للكويت قبل لحظات من إقلاعها مقتل أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" بانفجار مرفأ بيروت لبنان.. انفجار ضخم يهز مرفأ بيروت مصادر في البنتاغون: لا دليل لدى الجيش الأمريكي على أن انفجار بيروت كان هجوما كما أشار ترامب من هي القديسة المصرية آيا صوفيا وكيف شيدت كنيستها في تركيا؟