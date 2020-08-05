مدينتان عربيتان الأعلى حرارة في العالم !

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مدينتان عربيتان، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 الساعة الماضية. احتلت مدينة الحسكة السورية المرتبة الأولى، حيث سجلت 50 درجة مئوية" بحسب صحيفة سعودية . ونقلت الصحيفة عن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية في مدينتان عربيتان، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 الساعة الماضية. احتلت مدينة الحسكة السورية المرتبة الأولى، حيث سجلت 50 درجة مئوية" بحسب صحيفة سعودية . ونقلت الصحيفة عن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية في السعودية ، عبد الله المسند، قوله إن "مدينة الدمام سجلت ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بـ48.4". وحول أجواء اليوم، قال المسند: "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة". وكانت مدنية الإحساء السعودية حققت، في تموز الماضي، أعلى درجة حرارة في العالم في موسم "مربعانية القيظ"، ووصلت درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة. وأشار موقع "العربية" إلى أن درجة الحرارة العالية ساهمت في التأثير على الحياة اليومية للمدينة، وأصبح الظل هو الملاذ الوحيد من حدة أشعة الشمس، بينما حظرت وزارة الموارد البشرية العمل في ساعات معينة من النهار.

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