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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير: الامارات تقهر كل اليمنيين وتخطف كنز ثمين يعتز ويفتخر به كل يمني وبموافقة من الشرعية والسعودية..لن تصدق ماهو الكنز الذي حصلت عليه الامارات

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