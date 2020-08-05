إب.. مقتل وإصابة طفلين برصاص راجع في حادثتين منفصلتين

قُتل وأصيب طفلين، برصاص راجع، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل تنامي ضحايا الظاهرة في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن الطفلة "علياء عادل محمد" من منطقة "بني مدسم" بمديرية ريف إب (غرب)، أصيبت بإصابة بالغة جراء إصابتها برصاص راجع في رأسها، بعد ساعات من وفاة طفل من مديرية السياني.



وفي وقت سابق من مساء أمس توفي الطفل "عبده منصور راجح" من أبناء قرية ضراس العليا بمديرية السياني(جنوب) متأثراً بإصابته بطلق ناري راجع.



وقبل أيام أصيب طفلة نازحة من أبناء محافظة الحديدة، بإصابة بالغة في رأسها جراء سقوط عيار ناري نتيجة رصاص موسم الأعراس الذي تشهده المحافظة.



وخلال الأيام الماضية تم تسجيل 3 حالات إصابة جميعها برصاص راجع في منطقة صهبان بمديرية السياني جنوب إب.



وسجلت محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على مدى السنوات الماضية، عشرات حالات القتل والإصابة لمدنيين بالرصاص الراجع الناتج عن إطلاق الرصاص في الأعراس ومواكب تشيع قتلى جماعة الحوثي.

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