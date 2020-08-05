شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .... «هاني بن بريك» و «ياسر اليماني» تصفية حسابات على تويتر.. ؟! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شكا نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك انقطاع راتبه الذي كانت تصرفه الحكومة الشرعية قبل إقالته.

وقال:" "‏بلغني أن العليمي قال عندما قطع راتب الأستاذ فهد الشرفي المرة الأولى إن الرئيس هادي منع التعدي على الرواتب حتى هاني بن بريك راتبه يمشي له".

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وتابع ردا على ما ذكره العليمي :"إن هذا الكلام كذب فراتبي مقطوع منذ إقالتي وأنا الوزير الوحيد من الوزراء المقالين راتبه مقطوع، وأخبرتني المالية أنه توجيه من مكتب الرئاسة"

من جهته رد ياسر اليماني على تغريدة بن بريك قائلا :"‏‎طيب سلم نفسك للتحقيق بالجرائم التي ارتكبتها في حق مشايخ وحفظة القرآن في عدن التي طالتهم يداك وعصاباتك ".

وأضاف :"طبعا موضوع الراتب لم تعد تحتاجه خاصه وإنك استلمت ملايين الدولارات لقتل الأبرياء لكن ثق أنك ستكون عبره لمن بعدك" .