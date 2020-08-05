- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطات مأرب تتخذ عدد من التدابير لمواجهة السيول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
بدأت السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم في مديرية الوادي بتنفيذ الاعمال والتدابير الخاصة بمواجهة اضرار سيول فيضان بحيرة سد مأرب، والتي تنفذها اللجنة الفرعية للطوارئ في المديرية والمنبثقة عن لجنة الطوارئ في المحافظة.
حيث بدأت اللجنة بإعمال فتح الطرق المغلقة وعمل طرق ومجاري ومصدات للمياه المتدفقة بعيدا عن مساكن ومزارع المواطنين للحد من اضرارها..
واطلع وكيل المحافظة للشئون الإدارية عضو لجنة الطوارئ بالمحافظة عبدالله الباكري خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس داؤود المذحجي على الخسائر و الاضرار التي خلفتها المياه الفائضة من سد مأرب وتدفقها خلال الايام الماضية في الطرقات العامة والفرعية ومزارع ومساكن المواطنين وتسببها بنزوح عشرات الاسر من الاماكن التي غمرتها المياه.
وجدد الوكيل الباكري النداء الانساني للمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية الى التحرك العاجل وتقديم المساعدات الانسانية اللازمة من لتحفيف معانأة الاسر المتضررة والمشردة من سيول الامطار والعواصف الرعدية التي شهدتها وتشهدها مديريات المحافظة واستمرارها حتى الان الى جانب الاسر المتضررة جراء فيضان مياه سد مأرب.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات مأرب تتخذ عدد من التدابير لمواجهة السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.