الأرصاد يحذر من الانهيارات الصخرية والطينية وانخفاض الرؤية الأفقية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد، المواطنين من الانهيارات الصخرية والطينية وانخفاض الرؤية الأفقية، أثناء وبعد هطول الأمطار.

وتوقع المركز في نشرته الإنذارية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، مصحوبة برياح شديدة السرعة أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات المحويت، حجة، صعدة، عمران، وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب والجوف .

كما تتأثر المناطق الساحلية الغربية وأجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها بهطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية.

ودعا المركز، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خاصة سائقي المركبات إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية .

وحث على الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات أثناء نشاط العواصف الرعدية.

وأنذر المركز ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في المياه الإقليمية وفي أعالي البحار و حول أرخبيل سقطرى.

وأفاد المركز بأن بعض محطات الرصد سجلت كميات الأمطار الآتية خلال الساعات الماضية، صنعاء 22.6 ملم ، ذمار 20.0 ملم، السدة (إب)18.6،ريمة 16.9 ملم ،عمران 10.0 ملم، اب10.0 ملم ، حجة 09.0 ملم ، المعافر (تعز) 03.0 ملم ، المحويت 2.5 ملم، وصرفيت (المهرة) 01.2 ملم .

ولفت المركز إلى هطول أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد الجوية .