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عدن - ياسمين التهامي - الحكومة اليمنية تدعو اليونسكو إلى التدخل لحماية مواقع التراث من الأمطار والفيضانات !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إلى تدخل دولي عاجل لحماية مواقع التراث العالمي من الاندثار جراء السيول التي تضرب البلاد منذُ أكثر من أسبوعين. جاء ذلك في الرسالة التي بعثها سفير اليمن الدكتور “محمد جميح” إلى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)السيدة أودوراي أوزولاي. وقال السفير إن المطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن أدت إلى دمار طال عدداً من المواقع الأثرية في البلاد، وعلى وجه الخصوص المواقع الثلاثة المسجلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي في صنعاء القديمة وزبيد وشبام حضرموت”. ودعا في رسالته المجتمع الدولي واليونسكو على وجه الخصوص إلى سرعة تقديم الدعم اللازم للتغلب على الآثار الناجمة عن الفيضانات والأمطار، وبكل وسيلة ممكنة. وأكد جميح على ضرورة لجوء اليونسكو إلى “صندوق طوارئ التراث العالمي لتسريع عمليات مواجهة الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة التي يشهدها اليمن، والتي أثرت على معظم مواقع التراث الإنساني في البلاد، وليس على المواقع المسجلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي”. وأشاد بجهود المنظمة في حماية التراث العالمي في اليمن .. داعياً إياها إلى مواصلة دعم اليمن في هذه الفترة العصيبة من الحرب والفيضانات، والتي تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لحماية ذلك التراث الذي يتعرض للدمار بفعل عوامل متعددة الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إلى تدخل دولي عاجل لحماية مواقع التراث العالمي من الاندثار جراء السيول التي تضرب البلاد منذُ أكثر من أسبوعين. جاء ذلك في الرسالة التي بعثها سفير اليمن الدكتور “محمد جميح” إلى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)السيدة أودوراي أوزولاي. وقال السفير إن المطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن أدت إلى دمار طال عدداً من المواقع الأثرية في البلاد، وعلى وجه الخصوص المواقع الثلاثة المسجلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي في صنعاء القديمة وزبيد وشبام حضرموت”. ودعا في رسالته المجتمع الدولي واليونسكو على وجه الخصوص إلى سرعة تقديم الدعم اللازم للتغلب على الآثار الناجمة عن الفيضانات والأمطار، وبكل وسيلة ممكنة. وأكد جميح على ضرورة لجوء اليونسكو إلى “صندوق طوارئ التراث العالمي لتسريع عمليات مواجهة الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة التي يشهدها اليمن، والتي أثرت على معظم مواقع التراث الإنساني في البلاد، وليس على المواقع المسجلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي”. وأشاد بجهود المنظمة في حماية التراث العالمي في اليمن .. داعياً إياها إلى مواصلة دعم اليمن في هذه الفترة العصيبة من الحرب والفيضانات، والتي تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لحماية ذلك التراث الذي يتعرض للدمار بفعل عوامل متعددة

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