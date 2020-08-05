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عدن - ياسمين التهامي - هام...الارصاد يحذر من امطار فيضانية ستجتاح هذه المحافظات اليمنية!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية و الرياح الشديدة السرعة على أجزاء واسعة من المرتفعات من صعدة شمالاً الى تعز ولحج جنوباً، خاصة على محافظات (المحويت، حجة، صعدة، عمران) وعلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية لمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب ودالجوف). و أكد في نشرته الانذارية باللون البرتقالي، الصادرة اليوم الاربعاء، تأثر المناطق الساحلية الغربية و اجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق المحاذية لها بهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية. وأشار إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة أمس حيث سجلت محطة صنعاء 6.5 ملم و محطة صعدة 5.2 و محطة صرفت بالمهرة 5.8 ملم، و محطة ريمة 4.2 ملم و محطة إب 4.1 ملم، كما هطلت امطار خارج نطاق محطات الرصد الجوية في عدد من المحافظات المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية و الرياح الشديدة السرعة على أجزاء واسعة من المرتفعات من صعدة شمالاً الى تعز ولحج جنوباً، خاصة على محافظات (المحويت، حجة، صعدة، عمران) وعلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية لمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب ودالجوف). و أكد في نشرته الانذارية باللون البرتقالي، الصادرة اليوم الاربعاء، تأثر المناطق الساحلية الغربية و اجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق المحاذية لها بهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية. وأشار إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة أمس حيث سجلت محطة صنعاء 6.5 ملم و محطة صعدة 5.2 و محطة صرفت بالمهرة 5.8 ملم، و محطة ريمة 4.2 ملم و محطة إب 4.1 ملم، كما هطلت امطار خارج نطاق محطات الرصد الجوية في عدد من المحافظات

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