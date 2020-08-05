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عدن - ياسمين التهامي - عاجل... اعصار "الجن الاحمر" يضرب محافظة يمنية ويخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.. صور !

أدى إعصار قوي إجتاح قرية المصنجية بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة الى وفاة طفلة وإصابة إمرأة وأوضح مدير عام مديرية الدريهمي محمد علي صومل لموقع “الحديدة نيوز ” أن إعصار قوي ضرب قرية المصنجية أدى إلى وفاة طفلة وإصابة إمرأة إضافة إلى تدمير أكثر من 20 منزلاً وكذا ممتلكات المواطنين وأشار أن الإعصار إقتلع الأشجار من جذورها لشدة قوته وتسبب في إصابة سكان القرية بالخوف والذعر ودعا مدير المديرية المنظمات الدولية والمحلية للنزول إلى القرى المتضررة من الإعصار والأمطار والسيول وتقديم الدعم والمساعدة لسكان القرى المتضررة والتخفيف من معاناتهم خصوصاً وأن أغلب الأسر فقيرة . من جانبه قال سكان قرية المصنجية أن الإعصار تم تسميته بالجن الأحمر بعد مشاهدة أهل القرية إحمرار في الإعصار أشبه بالنار . يذكر أن مديرية الدريهمي تشهد منذ عدة أيام هطول أمطار غزيرة تدفقت على إثرها السيول وأدت إلى خسائر كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

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