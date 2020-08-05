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عدن - ياسمين التهامي - سهلة وسريعة.. 6 خطوات لتحضير حلوى بلح الشام في المنزل !

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جديد اب برس

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ك أن طريقة عمل بلح الشام تعتبرُ سهلة مقارنة مع بقية أنواع الحلويات الشرقية والغربية التي اعتدنا تناولها في الوطن العربي مثل البقلاوة الشاميّة أو عيش السراي أو حتى السوفلي طريقة عمل بلح الشام لذلك سنقدم طريقة تحضير هذه الحلوى اللذيذة التي دائماً ما نتناولها في الصيف والشتاء، ولكن بعد أن نعطيكم لمحة بسيطة عن قصة اختراعها تقول إحدى الروايات، وفق موقع "سوريانا"، إنّ الشخص الذي اخترع حلوى "بلح الشام" كان من عشاق التمر ذي الطعم الحلو الذي يمده بالطاقة والحيوية طوال النهار، لكنه كان محروماً من فاكهته المفضلة خلال فصل الشتاء فقرر ابتكار ما يعوّضه عنها. فمزج الطحين بالماء والزبدة ثم غمسها بالقطر وكنت النتيجة الحلوى الأكثر شهرة اليوم في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر مكونات بلح الشام كوب طحين كوب ماء 100 غ زبدة بدرجة حرارة الغرفة 4 بيضات ظرف فانيليا زيت للقلي مكونات القطر كوبان من السكر نصف كوب ماء عصرة ليمونة طريقة عمل بلح الشام المقرمش الخطوة الأولى: نقوم بوضع كوب من الماء في وعاء طهي حتى يغلي، ثم نضع فوقه الدقيق والزبدة ونحركهما بشكل جيد حتى يتجانس الخليط على شكل عجينة. الخطوة الثانية: نأخذ العجينة ونضعها فوق طبق كبير ونتركه مدة ساعة تقريباً حتى يبرد جيداً. الخطوة الثالثة: نضع العجين فوق صينيّة مسطحة ونضع فوقها البيضة ونمزجهما بشكل جيد، قبل أن نضع ظرف الفانيليا. الخطوة الرابعة: بعد أن نعاود عجن العجينة جيداً، بحيث تكون خفيفة نوعاً ما، نضعها داخل كيس "الحلواني" الذي يحتوي على نهاية مفتوحة موضوع بها الشكل الذي نرغب بإخراج بلح الشام به. الخطوة الخامسة: نقوم بغلي الزيت في وعاء عميق وكبير، ثم نقوم بتشكيل قطع بلح الشام داخله من خلال كيس "الحلواني". الخطوة السادسة: تحتاج كل قطعة تقريباً من بلح الشام حتى تصبح ذهبية اللون، ومن ثم نقوم بتغطيسها في القطر.طريقة تحضير القطر نضع كوبان من الماء في وعاء طهي ونتركه حتى يغلي، ثم نضع كأس من السكر وعصرة ليمون، ونحركهم لمدة 5 دقائق ونترك الخليط حتى يصبح سميكاً بعض الشي، وحين يبرد يكون جاهزاً للاستخدام.