شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في أول ظهور لها .. إبنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد تذهل الجميع بجمالها الشديد ..كأنها حورية تمشي على الأرض ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت ابنة فنان كويتي شهير، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورتها. ونشرت “العيدان” عبر موقع “إنستجرام”، صورة ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، وكتبت عليها: ” صورة أسيل ابنة الفنان عبدالله الرويشد. تشبهه و لا ما تشبهه؟”. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • بالفيديو : مذيع شهير كان يقوم ببث مباشر من داخل منزله فخرجت زوجته من الحمام عارية كما خلقها الله .. والمفاجأة كيف تصرف وكيف كانت ردت فعله ..شاهد • السعودية : فتاة مراهقة تستغل طفل لاشباع رغبتها الجنسية ..وحين انتهت طلبت منه طلب غريب وصادم ..شاهد فيديو #المتحرشه_بالطفل • أربع فتيات سعوديات يتزوجن سائقهن الخاص ويخصصن له راتب شهري ..وعند سؤالهم عن السبب كانت اجابتهم صادمة وغير متوقعة ..شاهد • هل تذكرون نجمة فيديوهات خالد يوسف الاباحية الفنانة رانيا يوسف .. شاهدو فضيحتها الجديدة من داخل حوض السباحة .."صور" • هذة الفتاة شربت "الكركم" لمدة أسبوع ..لن تصدقو ما حدث لجسمها !! • لماذا طلبت الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون من زوجها عدم ممارسة الجنس معها بعد أن نشر لها هذة الصورة ..شاهد • كأنها حورية من الجنة : فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فلم يستطع راغب علامة تمالك نفسه امام جمالها فحدث على المسرح مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد الفيديو Advertisements • انفجار بيروت المرعب باغت حفل زفاف ..شاهد كيف تصرفت العروسة بطريقة مذهلة ونجت بأعجوبة .."فيديو" • “العشق الممنوع”.. متزوجة وتنجب من طفل عمره 13 عامًا • استضافته في برنامج "صباح الخير يا عرب" ووقعت في غرامة .. مذيعة قناة MBC الفاتنة تتزوج أوسم طيار سعودي .. لم تستطع تمالك نفسها أمام جماله ..شاهد • اطلالة ملكية جديدة وغير مسبوقة للفنانة ياسمين صبري .. ارتدت فستان غريب وظهرت كأنها حورية من الجنة..شاهد • الفنان المصري أحمد الفيشاوي يُهدي متابعيه صورة فاضحة لزوجته بمناسبة عيد الأضحى ..شاهد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بجمالها، خصوصاً أنها ظهرت بمكياج خفيف جداً. وتطرق آخرون إلى الشبه بينها وبين والدها حيث رأى بعضهم أن درجة التقارب في الملامح كبيرة فيما لفت آخرون إلى العكس. View this post on Instagram صورة اسيل ابنة الفنان عبدالله الرويشد . . تشبه و لا ما تشبهه 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt) on Jul 28, 2020 at 10:26am PDT . المصدر/ وكالات

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كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور لها .. إبنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد تذهل الجميع بجمالها الشديد ..كأنها حورية تمشي على الأرض ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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