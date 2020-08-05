قائد المنطقة الرابعة يزور قاعدة العند في ذكرى تحريرها من الحوثيين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

زار قائد المنطقة العسكرية الرابعة، قائد اللواء الثاني مشاة حزم، اللواء الركن، فضل حسن العمري، اليوم قاعدة العند الجوية، التي تحتفل بالذكرى الرابعة لتحريرها من ميليشيا الحوثي الإنقلابية في 4 أغسطس 2015م .



وأطلع اللواء فضل العمري على جاهزية الوحدات القتالية المتواجدة في المحور وجميع وحداته في مختلف القطاعات والجبهات .

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والقى كلمة سرد فيها تفاضيل الملحمة التاريخية التي تكللت في ال 4 من غسطس 2015 م بتحرير وتطهير محور وقاعدة العند من المليشيات الحوثية الكهنوتية الغازية ودور التحالف العربي والقوات الاماراتية في ذات النصر الذي كسر شوكة المليشيات الحوثية وبتر يد المشروع الفارسي المجوسي .

وقال "تهل علينا مناسبة عظيمة جاد فيها الأبطال من أفراد المقاومة الجنوبية والجيش بأرواحهم محرزين نصراً عظيماً على أسوار محور العند وكامل جغرافيته، نصرا تنحني له الجباه إجلالاً وإكباراً لتضحياتهم الخالصة المنبعثة من ضمير وطني جبار، جاد أولئك الأماجد بأرواحهم في سبيل التحرر والخلاص من تتار العصر ، أذناب المجوس (مليشيات الحوثي) ونحن إذ نتذكر معكم سير تلك المعركة الكبرى وبطولات رفاق عظماء خلدوا أنفسهم في صفحات التاريخ المضيئة ونتذكر بإجلال وإكبار دور التحالف العربي وتحديدا القوات الاماراتية التي خاضت معنا غمار الميدان وخطوطه الامامية" .

وشدد على ضرورة التحلي باليقظة والثبات للحفاظ على انتصارات الأبطال والإستمرار في تسطير أروع الملاحم البطولية في الثبات والانتصار سواء في جبهة كرش والشريجة والمسيمير وغيرها من جبهات الجنوب .

وفي الزيارة استمع اللواء العمري لشرح مفصل من قادة الوحدات القتالية إطلع من خلاله عن الجاهزية القتالية الرفيعة والروح المعنوية العالية التي يتحلون بها، وكذلك عن حماسهم واستعدادهم الدائم لتلبية نداء الوطن والذود عنه وجهوزيتهم الكاملة لتتفيذ الأوامر وتوجيهات الدفاع الباسل عن عزة شعبنا وكرامته ومكتسباته الوطنية والذود عن الوطن من قوى الشر والتخلف ومليشياتها الظلامية الحوثية وتلك الارهابية .