محافظ حجة يطلع على إحتياجات النازحين في مخيم شليلة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

زار محافظ حجة، عبدالكريم السنيني، اليوم الأربعاء، مخيم النازحين من أبناء شليلة وبني الحداد التابعة لمديرية حرض .

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وأستمع المحافظ خلال زيارته، لمطالب واحتياجات النازحين من أجل العمل على توفيرها والتخفيف من معاناتهم، وفي ما ذكرت وكالة سبأ .

وخلال زيارته تفقد محافظ حجة أوضاع اللواء اول قوات خاصة ولواء الفرسان ، المرابطين في محور حرض شمال المحافظة.

واشاد بالروح القتالية لضباط وصف ضباط وجنود منتسبي اللواءين، والجاهزية العالية التي يتمتعون بها في معركة الوطن ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.