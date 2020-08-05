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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حجة يطلع على إحتياجات النازحين في مخيم شليلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
زار محافظ حجة، عبدالكريم السنيني، اليوم الأربعاء، مخيم النازحين من أبناء شليلة وبني الحداد التابعة لمديرية حرض .
وأستمع المحافظ خلال زيارته، لمطالب واحتياجات النازحين من أجل العمل على توفيرها والتخفيف من معاناتهم، وفي ما ذكرت وكالة سبأ .
وخلال زيارته تفقد محافظ حجة أوضاع اللواء اول قوات خاصة ولواء الفرسان ، المرابطين في محور حرض شمال المحافظة.
واشاد بالروح القتالية لضباط وصف ضباط وجنود منتسبي اللواءين، والجاهزية العالية التي يتمتعون بها في معركة الوطن ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.
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