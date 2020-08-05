اخبار الخليج / اخبار اليمن

محافظ حجة يطلع على إحتياجات النازحين في مخيم شليلة 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حجة يطلع على إحتياجات النازحين في مخيم شليلة  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

زار محافظ حجة، عبدالكريم السنيني، اليوم الأربعاء، مخيم النازحين من أبناء شليلة وبني الحداد التابعة لمديرية حرض .

Advertisements

وأستمع المحافظ خلال زيارته، لمطالب واحتياجات النازحين من أجل العمل على توفيرها والتخفيف من معاناتهم، وفي ما ذكرت وكالة سبأ .

وخلال زيارته تفقد محافظ حجة أوضاع اللواء اول قوات خاصة ولواء الفرسان ، المرابطين في محور حرض شمال المحافظة.

واشاد بالروح القتالية لضباط وصف ضباط وجنود منتسبي اللواءين، والجاهزية العالية التي يتمتعون بها في معركة الوطن ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حجة يطلع على إحتياجات النازحين في مخيم شليلة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا