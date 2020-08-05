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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي نظيره اللبناني في ضحايا إنفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
بعث رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة الى نظيره اللبناني العماد ميشال عون، في ضحايا الانفجار الأليم الذي وقع أمس بالعاصمة بيروت.
وبحسب ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية، فقد عبر الرئيس هادي في برقيته عن خالص التعازي وأصدق المواساة باسمه وباسم الحكومة والشعب اليمني للرئيس عون وللشعب اللبناني الشقيق ولأسر ضحايا التفجير المروع .. مؤكدا تضامن اليمن مع الشعب اللبناني في هذا الظرف المؤلم.
وأعرب الرئيس هادي عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم .. مترحماً على أرواح الضحايا، متمنيا ان يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين وان يجنب لبنان وطنا وشعباً كل مكروه انه على كل شيء قدير.
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