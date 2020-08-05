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المشتركة تفكك ألغام حوثية جرفتها السيول بحيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365 

فككت القوات المشتركة، اليوم الأربعاء، ألغام لمليشيات الحوثي جرفتها السيول في مدينة حيس جنوب الحديدة.

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 وقال مصدر في القوات المشتركة أن الفرق الهندسية التابعة للواء الحادي عشر عمالقة قامت بتفكيك الغام لمليشيات الحوثي بعد أن جرفتها السيول في قرية بيت مغاري غرب حيس. 

وأكد المصدر أن السيول جرفت الألغام إلى طرق المواطنين في قرية بيت مغاري ولكن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيها بنجاح من أجل سلامة المواطنين وتأمين الطرقات. 

هذا وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء في محافظة الحديدة.  

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