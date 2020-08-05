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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تفكك ألغام حوثية جرفتها السيول بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
فككت القوات المشتركة، اليوم الأربعاء، ألغام لمليشيات الحوثي جرفتها السيول في مدينة حيس جنوب الحديدة.
وقال مصدر في القوات المشتركة أن الفرق الهندسية التابعة للواء الحادي عشر عمالقة قامت بتفكيك الغام لمليشيات الحوثي بعد أن جرفتها السيول في قرية بيت مغاري غرب حيس.
وأكد المصدر أن السيول جرفت الألغام إلى طرق المواطنين في قرية بيت مغاري ولكن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيها بنجاح من أجل سلامة المواطنين وتأمين الطرقات.
هذا وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء في محافظة الحديدة.
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