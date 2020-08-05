مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365



أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.

وأضافت المصادر أن الإستهداف كان بشكل هستيري مما اعاق تنقل المواطنين وتعطيل أعمال المزارعين ونشر حالة من الخوف والهلع في أوساط الأطفال والنساء.

وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة منذ التوقيع عليها في العام 2018 م، مما نتج عنها سقوط الآلاف من المدنيين بين شهيد وجريح.