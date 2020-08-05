إب.. حادث مروري في مفرق حبيش بمديرية المخادر بين دراجتين نارية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
إب - الخليج 365
أصيب سائقا دراجتين ناريتين لأضرار جسدية بليغة جراء اصطدامهما بشكل مباشر في منطقة مفرق حبيش بمديرية المخادر شمال محافظة إب. وقالت مصادر محلية إن السائقين تم نقلهما الى أحد مستشفيات المدينة بوضع صحي خرج، وقد دخلا في غيبوبة تم إدخالهما أثرها في العناية المركزة، وقد تم التعرف على الأول بينما الثاني مجهول الهوية.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة ازدادت نسبة الحوادث في محافظة إب جراء تلف مادة الإسفلت في الشوارع وانتشار الحفر والمطبات على طول الطرقات.
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