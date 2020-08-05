شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القرى السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365

تعرضت القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة،لعمليات قصف من قبل مليشيات الحوثي الإجرامية. Advertisements وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية شنت قصفا مدفعيا بقذائف الهاون الثقيلة على القرى السكنية الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين في المنطقة بشكل هستيري. وأضافت المصادر أن القصف الحوثي خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين والمزارعين. هذا وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين ومزارعهم في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية.

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