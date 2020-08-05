القوات الجنوبية تشن قصفا عنيفا على ثكنات المليشيات شمالي الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

الضالع - الخليج 365



شنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" منتصف نهار أمس الثلاثاء، الرابع من "آب" 2020 للميلاد، قصفا مدفعيا عنيفا استهدفت من خلاله تحصينات المليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران بجبهات العمق الاستراتيجي شمالي محافظة الضالع.

Advertisements

وبحسب قائد القطاع الخامس حزام أمني في مديرية "مريس" المقدم نصر جعوال، فإن وحدات من القوات الجنوبية المشتركة قصفت مواقعا للمليشيات ظهر الثلاثاء شمالي بلدة "مريس" خصوصا في منطقة "سون" و المناطق المحادة لمديرية دمت، بعددا من الضربات الإستباقية النوعية التي نفذتها وحدات متخصصة من سلاح الدروع و المدفعية.

وأشار المقدم "جعوال" في تصريح صحفي، أن هذه العملية العسكرية الأخيرة اليوم تأتي بعد رصد تحركات مكثفة وغريبه للمليشيات في المناطق القريبة من خطوط المواجهات بجبهات القتال المشتعلة في "مريس" شمالي الضالع.

وأوضح قائد حزام "مريس" في حديثه للمركز قولة : العملية العسكرية الأخيرة تكللت بالنجاح، واستطاعت تدمير بشكل كلي عددا من ثكنات المليشيات في مناطق الإستهداف العسكري الأخير.

وتعد جبهات العمق الإستراتيجي في بلدة "مريس" شمالي "الضالع" واحدة من أشرس جبهات القتال بالمحافظة، و يمر فيها الخط الدولي الرابط بين العاصمة "عدن" ومحافظة "صنعاء" المحتلة من قبل المليشيات، و تستخدمها المليشيات الحوثية كبوابة رئيسية للسيطرة و التحكم بباقي جبهاتها المتهالكة شمال و غربي محافظة الضالع.