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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يعزي في ضحايا إنفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
بعث اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، في ضحايا الانفجار المؤسف الذي تعرضت له مدينة بيروت، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين والأجانب الأبرياء.
وجاء في برقية العزاء "ببالغ الأسى، تلقينا نبأ الانفجار المؤسف الذي تعرضت له مدينة بيروت العزيزة على قلوبنا، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين والأجانب الأبرياء" .
وأضاف "وفي هذا الظرف الأليم لايسعني إلا أن أتقدم إليكم ولشعبكم الشقيق أصالة عن نفسي وبأسم الشعب الجنوبي بأصدق التعازي، وأخلص المواساة، مؤكداً لكم تضامننا وتعاطفنا معكم" .
وتابع "إنني أرفع أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير، سائلاً إياه أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويجنب لبنان الحبيبة وشعبها الطيب كل سوء ومكروه" .
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