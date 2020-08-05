شكرا لقرائتكم خبر عن حدث تاريخي… شاب يمني يفوز في انتخابات مجلس النواب الامريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن الشاب اليمني إبراهيم عياش من الفوز في انتخابات مجلس النواب بولاية ميشجن في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر إبراهيم عياش والذي يحمل الجنسية الأمريكية أول يمني أمريكي في مجلس نواب ولاية ميشجن الأمريكية. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وعرف عن الشاب اليمني طموحه الكبير وثقافته العالية ونشاطه الدؤوب وشخصيته القوية وهو مادفع الناخبين لاختياره. وفاز عياش عن الحزب الديموقراطي ممثلا للدائرة الرابعة ليصبح في مجلس نواب ولاية ميشجن. وتقدم المرشح الفائز عياش بالشكر إلى كل أفراد الجالية اليمنية والجاليات العربية والحملة الانتخابية وكل من اختاره في التصويت وأيضا لكل مؤسسات الجالية الدينية والخدمية والاجتماعية.

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