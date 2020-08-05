شكرا لقرائتكم خبر عن هام...الارصاد يحذر من امطار فيضانية ستجتاح هذه المحافظات اليمنية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية و الرياح الشديدة السرعة على أجزاء واسعة من المرتفعات من صعدة شمالاً الى تعز ولحج جنوباً، خاصة على محافظات (المحويت، حجة، صعدة، عمران) وعلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية لمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب ودالجوف).

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

و أكد في نشرته الانذارية باللون البرتقالي، الصادرة اليوم الاربعاء، تأثر المناطق الساحلية الغربية و اجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق المحاذية لها بهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية.

وأشار إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة أمس حيث سجلت محطة صنعاء 6.5 ملم و محطة صعدة 5.2 و محطة صرفت بالمهرة 5.8 ملم، و محطة ريمة 4.2 ملم و محطة إب 4.1 ملم، كما هطلت امطار خارج نطاق محطات الرصد الجوية في عدد من المحافظات