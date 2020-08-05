شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مرعب وفاة مهندس بتماس كهربائي بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي المهندس الكهربائي اشرف محمد من محافظةلحج بتماس كهربائي وهو يقوم بإعادة التيار لأحد المواطنين بصنعاء . وقال شاهد عيان ان المتوفي كان يعول اسرة كبيرة بالعاصمة صنعاء. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشهد مرعب وفاة مهندس بتماس كهربائي بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.