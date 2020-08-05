شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير بيروت ينسف إحتياطي القمح والأمن الغذائي في خطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأعلن وزير الإقتصاد اللبناني راؤول نعمة حاجة البلاد للإستيراد في أقرب وقت نظراً لنفاذ المخزون الإستراتيجي قريباً بجانب فقدان 7 موظفين جراء الإنفجار . Advertisements وأضاف ان بلاده لديها ما يكفي حالياً لحين ورود شحنات جديدة من القمح لتأمين احتياجات البلاد . واتخذت الرئاسة اللبنانية عدة قرارات منها تكليف الهيئة العليا للإغاثة بمسح الأضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والتواصل مع جميع الدول لتأمين المساعدات والهبات اللازمة، وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية ، وحصر بيع الطحين للأفران .

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