شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل أول رئيس دولة عظمى يزور لبنان بعد تفجير بيروت ويعلن مساعدات عاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، لبنان للقاء "كافة الأفرقاء السياسيين"، بعد الانفجار الذي هز العاصمة بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ويلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، في وقت أعربت فيه فرنسا عن تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات وأفرادا لمساعدة السلطات اللبنانية، وفق ما أكد الإليزيه.

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