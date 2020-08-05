شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إعلامية تكشف عن الأسماء الأولية للحكومة اليمنية المرتقبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر اعلامية غير رسمية عن اسماء الحكومة اليمنية المرتقبة , منوها أن عدد من الناشطين عبروا عن سعادتهم لتشكيلة الحكومة التي تم تسريبها خاصة وهي تضم عدد من الكفاءات الادارية المشهود لها بالكفاح السياسي .

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وقالت المصادر ان ضمنا تشكيلية الحكومة اليمنية الجديدة :السياسي المخضرم عبدالملك المخلافي والاكاديمي التربوي الدكتور عبد الحميد البكري والأكاديمي المعروف الدكتور علي مهيوب العسلي والاداري المحنك الدكتور امين محمود والاعلامية المخضرمة رضية شمشير والعلم الرياضي شرف محفوظ والاداري والتربوي المحنك عصام بن حبريش و العسكري المحنك صغير بن عزيز وصاحب القرار عبدالعزيز المفلحي والاديب المثقف مروان دماج،وذلك ضمن التشكيلة الحكومية والتي جاء تشكيلها وفقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابعت المصادر عن لسان الناشطون إن وجود مثل هذة الاسماء ضمن التشكيلة الحكومية يمنحهم التفاؤل بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات وستمثل بارقة أمل للشعب بالخروج من أزماته.

وعبر الناشطون عن سعادتهم لاختيار وزراء من وسط الجماهير ومن الشخصيات المعبرة عن الجماهير وتطلعاتها والتي تمتاز بالكفاءة العلمية والخبرة التي تؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه. الناشط محمد الازقر قال ان تلك الحكومة سيكون لها اثر كبير على مستقبل الوطن اذا ترك لها الحرية بممارسة اعمالها دون اي تدخل من اي قوى داخلية او خارجية خاصة انها تضم كوادر اكاديمية وسياسية مشهود لها بحنكتها الادارية ويمتازون بسمعة حسنة.

من جانبة تحدث الناشط خالد سعد ان الموطن اليمني قد عانا الكثير في ظل حكومات سابقة لاترى الا مصلحتها، وانه حين شاهد الحكومة الجديدة حاده الامل نظر لكفاءة الكوادر الموجودة فيها. الناشط عمر سنبل قال انها افضل تشكيلة حكومية شهدتها اليمن نسال الله لهم العون،خاصة انه تم تقليصها الى 24وزير مما يوكد نية الحكومة بالتقشف ومكافحة الفساد.