شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وقوع الكارثة .. أول فعل تقوم به إيران في لبنان بعد انفجار المرفأ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة أنباء إيرانية، الأربعاء، إن هيئة الطيران المدني في البلاد نسقت مع نظيرتها في لبنان، لإرسال طائرة لإعادة الإيرانيين الذين يعيشون في بيروت بعد انفجار أمس الذي أسفر حتى الآن عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح. وذكرت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية أن ”هيئة الطيران الإيراني ستقوم اليوم بإرسال طائرة إلى لبنان لنقل الإيرانيين الذين يعيشون في بيروت بعد موافقة هيئة الطيران اللبناني“، مضيفة أن ”الطائرة سوف تقل الإيرانيين من مطار بيروت في الساعة الرابعة عصر هذا اليوم متوجهة إلى مطار الخميني الدولي“.

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