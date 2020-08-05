شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. كائنات غريبة تستحدث مباني في أجمل شواطئ عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون من مديرية البريقه صورا تظهر عملية بسط يتعرض لها متنفس الغدير الذي يعد من أشهر شواطىء مدينة عدن .

وقال الناشطون أن عملية البسط جرت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وان عملية البناء تتم على قدم وساق في الليل والنهار دون وجود أي رادع من قبل المجلس المحلي لمديرية البريقه الذي لم يبلغ الجهات الأمنية لوقف عملية البسط على متنفس رواد ساحل الغدير .

وقال سكان محليون في مديرية البريقه ان الباسط يدعى " السعدي " كان قد تم إيقافه قبل نحو عامين من قبل مدير المديرية " هاني اليزيدي " الذي رفض عملية البسط واوقفها .

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وقال الأهالي ان الباسط بعد الإنتهاء من البناء سيقوم بتأجير الدخول الى الشاطىء بمقابل مادي بعد ان يقوم ببناء سور يمنع الدخول للمتنفس .

وناشد الأهالي القائم بأعمال مدير مديرية البريقه " وليد الحاج " للتحرك السريع وإبلاغ الجهات الأمنية لتقوم بإيقاف عملية البسط وهدم المبنى ليكون عبرة لغيره ولايكون سببا للمزيد من عمليات البسط على شواطىء مدينة عدن.