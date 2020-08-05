شاهد برلماني لبناني كبير يعلن استقالته على الهواء مباشرة بقناة العربية ..لهذا السبب!

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن عضو مجلس النواب اللبناني مروان حمادة، تقديم استقالته على الهواء مباشرة، بسبب الانفجـار الذي شهده مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أمس (الثلاثاء)، وأوقع 73 قـتيلاً وأكثر من 3700 مصاب.
وقال النائب مروان حمادة في مداخلة مع قناة “العربية”، إنه لا يشرفه بعد الآن أن يكون عضواً في مؤسسات تتفرج على خراب البلد، ومنحازة لمحور دمر لبنان وأفقره.
واتهم البرلماني الرئاسة اللبنانية بأنها غير فاعلة ووصف حكومة البلاد بـ “المسخ” التي أصبحت شماعة لأحزاب الممانعة وأحزاب السلطة.
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