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ناطق جماعة الحوثي يحصل على اللجوء السياسي في بريطانيا

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يزيد بن سلمان - شبوة -  
منحت وزارة الداخلية البريطانية حق اللجوء لسياسي يمني يوم امس الثلاثاء لناطق جماعة الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي.

 

 

وقال السياسي اليمني المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي انه تحصل على حق اللجوء في بريطانيا.

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وكتب البخيتي تغريدة قال فيها:‏أبلغتني محاميتي الرائعة ‎أن وزراة الداخلية البريطانية ‎قررت منحي حق اللجوء السياسي، وستبدأ معاملة لم شمل أسرتي فورًا.

 

 

وتابع : أشكر الوزارة و ‎#المملكة_المتحدة شعبًا وحكومة وعائلة مالكة على رعايتهم للفارين من مختلف دول العالم، وأشكر كل من تضامن معي بالأمس.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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