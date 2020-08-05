شكرا لبحثكم عن خبر ناطق جماعة الحوثي يحصل على اللجوء السياسي في بريطانيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

منحت وزارة الداخلية البريطانية حق اللجوء لسياسي يمني يوم امس الثلاثاء لناطق جماعة الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي.

وقال السياسي اليمني المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي انه تحصل على حق اللجوء في بريطانيا.

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وكتب البخيتي تغريدة قال فيها:‏أبلغتني محاميتي الرائعة ‎أن وزراة الداخلية البريطانية ‎قررت منحي حق اللجوء السياسي، وستبدأ معاملة لم شمل أسرتي فورًا.

وتابع : أشكر الوزارة و ‎#المملكة_المتحدة شعبًا وحكومة وعائلة مالكة على رعايتهم للفارين من مختلف دول العالم، وأشكر كل من تضامن معي بالأمس.

