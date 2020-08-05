شكرا لبحثكم عن خبر تكليف المقدم بركات يحيى مبارك بقيادة لواء الحزام الأمني بسقطرى .. والسبب دعوة اماراتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تلبية لدعوة إماراتيه غادر أمس العميد /علي عمر كفاين قائد للواء الحزام الأمني من محافظة أرخبيل سقطرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة ( رويال جيت ) الإماراتية . وبحسب مصدر خاص لـ24بوست فإن الاستدعاء جاء بعد خلافات بين قائد الحزام الامني ورئيس القيادة المحلية في الارخبيل ورفضه تسليم اللواء. Advertisements وعلى إثره قام بتكليف المقدم / بركات يحيى مبارك قائم بأعمال قائد لواء الحزام الأمني بسقطرى حتى عودته من السفر .

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