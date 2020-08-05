شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدفعية "المشتركة" تستهدف تحصينات الحوثيين شمال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ الضالع

شنت مدفعية القوات المشتركة قصفا عنيفا على تحصينات وثكنات حوثية في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن. وأكد مصدر عسكري ميداني، أن سلاح الدروع ومدفعية القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية استهدفت ظهر اليوم بعدة ضربات إستباقية ومركَّزة مواقع وتحصينات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقتي "مريس، وسون"، والمناطق المحاذية لها جنوبي مديرية دمت، شمالي الضالع. ووفقا للمصدر، حققت العملية نجاحا كبيرا، ودمرت بشكل كلي وجزئي عددا من ثكنات المليشيا في مناطق الإستهداف العسكري.

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