شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تستهدف منازل المواطنين في التحيتا جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، أن القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، تعرضت لعمليات قصف من قبل مليشيات الحوثي الإجرامية. وأفادت المصادر، أن المليشيات الحوثية شنت قصفا مدفعيا بقذائف الهاون الثقيلة على القرى السكنية الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين في المنطقة بشكل هستيري. وأضافت المصادر، أن القصف الحوثي خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين والمزارعين. هذا وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين ومزارعهم في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية.

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