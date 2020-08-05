شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفوضية اللاجئين: الأمطار الغزيرة تسببت بأضرار لاكثر من تسعة الاف عائلة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ متابعات

قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، ان ‏الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظتا حجة والحديدة تسببت بأضرارٍ طالت أكثر من 9,000 عائلة. وأكدت المنظمة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": أن فرق المساعدة التابعة لها سارعت الى مساعدة آلاف الأشخاص بالمواد الغذائية ومواد المأوى. وتشهد العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ اكثر من أسبوعين، أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في خسائر بشرية ومادية في البنية التحتية والطرقات ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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