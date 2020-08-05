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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلة برصاص راجع في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ إب
أصيبت طفلة نازحة إلى محافظة إب، بإصابة بالغة نتيجة رصاص راجع في رابع حالة تسجل في محافظة إب خلال خمسة أيام. وقالت مصادر طبية، إن رصاصة عشوائية راجع استقرت في رأس الطفلة زينب عبده سالم (14 عام)، اثناء ماكانت تزاول عملها في بيع "اللحوح" بالقرب من مستشفى الثورة العام وأدخلتها في غيبوبة كاملة. وتابعت المصادر أن حالة الطفلة حرجة للغاية انه تم إدخالها إلى قسم الإنعاش في مستشفى الثورة العام، مرجحة أن يتم نقلها إلى العاصمة صنعاء لإجراء عملية جراحية لاستخراج الرصاصة. وتنتمي الطفلة المصابة لمديرية الجراحي محافظة الحديدة ونزحت مع اسرتها الى مدينة إب هربآ من جحيم الحرب في محافظتها.
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