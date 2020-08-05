شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة مواطن في العاصمة صنعاء بعد أن جرفته سيول الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء

توفي مواطن أمس الثلاثاء 4 أغسطس 2020م في أحد السدود المائية بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن مواطنا توفي غرقاً في سد مختان المائي بمنطقة سعوان. وتابعت المصادر ان المواطن توفي بعد أن جرفته مياه السيول إلى مكان عميق، فيما اصبح عاجزاً عن السباحة ومواجهة تدفق السيول بكميات كبيرة. ولفتت المصادر الى أن المواطنين لم يتمكنوا حتى اللحظة من انتشال جثته اثر استمرار تدفق سيول الأمطار.

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