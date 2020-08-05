مقاومة آل حميقان تحبط هجوما حوثيا في الزاهر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
أحبطت مقاومة آل حميقان تسللا لمليشيا الحوثي نحو مواقعها، في جبهة لجردي، بمحافظة البيضاء، شرقي اليمن. وأكد مصدر قبلي في المقاومة، أن فريق الاستطلاع التابع لمقاومة آل حميقان رصد فجر الثلاثاء، تسللا لعدة مجاميع حوثية يضم عدة أنساق اثناء محاولتها التقدم نحو مواقع يتمركزون فيها اهمها موقع (البي ام بي) في جبهة لجردي، بمديرية الزاهر. ووفق المصدر، بعد الرصد الدقيق تم عمل خطة سريعة وفك ثغرة للعناصر المتسللة واستدراجها إلى العمق، باغتتهم المقاومة بإطلاق وابل من النيران، من جميع الإتجاهات، مما ادى إلى تقهقر كبير في صفوف تلك الأنساق والمجاميع. واستمرت الاشتباكات قرابة نصف ساعة، وفقا للمصدر، استبدل عقبها رجال المقاومة وضعية الهجوم بدلا من الدفاع، وقاموا بملاحقة العناصر الحوثية التي فرت محمَّلة بقتلاها وجرحاها. وذكر المصدر، امتدت الاشتباكات العنيفة اثناء المطاردة الى محيط مثلث الجماجم، احد اكبر اوكار الميليشيا الحوثية.
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