جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الرئيسية/أخبار اليمن/ شاهد بالصور حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات في عدد من المحافظات اليمنية جراء الامطار الغزيرة أخبار اليمنصور وأحداث شاهد بالصور حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات في عدد من المحافظات اليمنية جراء الامطار الغزيرة 2020-08-05 83 أقل من دقيقة شاهد بالصور حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات في عدد من المحافظات اليمنية جراء الامطار الغزيرة الخليج 365 – صور

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