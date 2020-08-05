شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة فيديوهات خالد يوسف الاباحية الفنانة رانيا يوسف .. شاهدو فضيحتها الجديدة من داخل حوض السباحة .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهورها كالعادة بإطلالتها المختلفة، حيث نشرت عبر “إنستغرام” مجموعة صور جديدة لها داخل حمام السباحة.

وظهرت رانيا يوسف في الصور وهي جالسة داخل حمام السباحة، وأرفقتها بـ”إيموجي” بحر وشمسية في إشارة لاستمتاعها بأجواء الصيف.

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• هل تذكرون نجمة فيديوهات خالد يوسف الاباحية الفنانة رانيا يوسف .. شاهدو فضيحتها الجديدة من داخل حوض السباحة .."صور"

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وكما هو متوقع انهالت التعليقات على الفنانة التي يترصدها الجمهور في كل إطلالة جديدة أو تصريح أو تعليق، فيما لم تسلم من الانتقادات التي طالتها والتي اعتادت عليها من الأساس.

وواصل الجمهور التعليق على صور رانيا، حيث قال أحدهم لها :”أهم حاجة الميكب حتي فى حمام السباحة الممثلين دول ليهم حاجات”، وانتقد متابع آخر، رانيا، لرفضها التحرش وظهورها بهذا الشكل، حيث قال:”المفارقة العجيبة لا تريد التحرش وهي بتتصور بهذه الطريقة بالبحر.

يذكر أن رانيا يوسف كشفت مؤخرا، عن تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض لذلك.

وكتبت رانيا عبر حسابها بموقع “تويتر”: “نعم تعرضت للتحرش كلمه تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان، حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!”.

ومن ناحية أخرى، بدأت رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل “شارع 9” بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، وتجسد رانيا يوسف خلال المسلسل شخصية الدكتورة راجية وهي تعمل طبيبة نفسية.

وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد “الحرامي”، عبر منصة “شاهد Vip”، المسلسل بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وكارولين عزمي وأحمد داش، وهو عمل كوميدي تشويقي مكون من 10 حلقات، من إخراج محمد سلامة.