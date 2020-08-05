هيئة الآثار تناشد بالمساعدة العاجلة لمواجهة أضرار الأمطار على المعالم والمواقع الأثرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

ناشدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، المنظمات الدولية والمحلية ورجال المال والخيرين مد يد العون والمساعدة العاجلة في مواجهة الأضرار التي الحقتها الأمطار والسيول في المعالم والمواقع الأثرية، ومنها: مدينة صنعاء القديمة، مدينة ثلاء، مدينة حبابة، مدينة الطويلة، مدينة الهجرة، حصن الصيار، ومدينة تنعم وغيرها من الأضرار التي طالت مناطق أخرى.

وأعلنت الهيئة، استعدادها للتعاون من خلال كوادرها ومساعدة الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، مثمناً ما تقوم به الهيئة العامة للمدن التاريخية من جهود في متابعة المخاطر التي لحقت بالمعالم والمواقع الُرية.

وناشدت الهيئة، المنظمات الدولية كاليونسكو والايكروم ومؤسسة الف وجميع المنظمات والهيئات العاملة في مجال التراث أن تمد يد العون والمساعدة وعمل خطة استجابة عاجلة لتنفيذ الإنقاذ في: تثبيت وترميم المباني المتوقع انهيارها، وإعادة المباني المنهارة وتقويتها، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تصحيح مسارات السيول أو أي ظواهر تساعد على مضاعفة الانهيارات.

كما ناشدت الهيئة رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخيرين من أبناء الأماكن المتضررة وغيرها مد يد العون والمساعدة في انقاذ هذه المدن والمعالم من الانهيار.