شكرا لبحثكم عن خبر بيروت تستفيق على فاجعة المرفأ: عشرات القتلى وآلاف الجرحى ودمار واسع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استفاقت بيروت على فاجعة، اليوم الأربعاء، بعد ليل طويل تحوّلت فيه العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة جراء انفجار ضخم هزّ مرفأها أمس الثلاثاء، ناجم عن انفجار كمية كبيرة من "نيترات الأمونيوم" كانت مخزنة في المرفأ، أدّى إلى مقتل العشرات وجرح زهاء 4 آلاف شخص، في وقت لا يزال العديد من الأشخاص مفقودين.

وتحدث الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في حديث تلفزيوني اليوم الأربعاء، عن أن عدد القتلى لامس المئة، في وقت تجاوز عدد الجرحى الأربعة آلاف، مع توقعات بارتفاع الأرقام جراء وجود العديد من الضحايا تحت الركام.

وتسبّب الانفجار بدمار في كلّ أنحاء العاصمة، ما دفع بالسلطات إلى إعلانها "مدينة منكوبة"، كما أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وتعقد اليوم جلسة طارئة لمتابعة الأوضاع.

وهزّ الانفجار كلّ أنحاء العاصمة، ووصل صداه إلى مناطق بعيدة نسبياً عن بيروت، وطاولت أضراره كلّ الأحياء وصولاً إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. وأفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع دوي الانفجار أيضاً.

وتظهر مشاهد الفيديو من بيروت صباح اليوم حجم الدمار الهائل الذي أصاب شوارعها ومدنها، حيث سُوّيت بعض الشوارع بالأرض، في وقت يتم البحث عن عدد من المفقودين جراء الانفجار الذي هزّ لبنان مساء أمس الثلاثاء، وتضاربت المعلومات بشأنه عند حصوله.

وغرّدت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، متوعدة بمعاقبة المسؤولين عن "الإهمال الهائل" الذي مرّت عليه ستّ سنوات وفق تأكيدها.

وتوعد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس الثلاثاء، المسؤولين عن كارثة مرفأ بيروت، من دون تسميتهم، قائلاً: "المسؤولون عن الكارثة سيدفعون الثمن، هذا التزام وطني"، موضحاً: "من غير المقبول أن تكون شحنة من "نيترات الأمونيوم" تقدّر بـ 2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية، معرضة سلامة المواطنين للخطر".

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بعد اجتماع أمس، بيروت "مدينة منكوبة"، مع إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وقال في بيان، إنه شكل لجنة تحقيق في الانفجار ترفع تقريرها خلال خمسة أيام إلى المراجع القضائية المختصة.

أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وتعقد اليوم جلسة طارئة لمتابعة الأوضاع Advertisements

بدوره، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في بداية اجتماع المجلس، إن "كارثة كبرى حلت بلبنان، مشدداً على "ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، ولا سيما أن تقارير أمنية كانت أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور (المستودع رقم 12 بمرفأ بيروت)". كما أفاد بأن "اتصالات عدة وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان في محنته وتقديم المساعدات العاجلة في مختلف المجالات".

ودعا عون مجلس الوزراء إلى جلسة استثنائية ظهر اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، للبحث في توصيات المجلس الأعلى للدفاع.

وأعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، مقتل ستة أفراد من الطاقم الطبي في انفجار مرفأ بيروت، 5 منهم من مستشفى الروم أكثر مستشفيات العاصمة تضرراً جراء الكارثة، وآخر من مستشفى الوردية في منطقة الجميزة المواجهة للمرفأ.

وعبّرت دول عدة عن تضامنها مع لبنان واستعدادها لمساعدته، في وقت يصل إلى البلاد اليوم مستشفيان ميدانيان، أحدهما من قطر والآخر من العراق. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، وصول طائرة مساعدات طبية إلى بيروت لمواجهة آثار انفجار المرفأ.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الانفجارين القويّين اللذين هزّا العاصمة اللبنانيّة بيروت يبدو كأنّهما "اعتداء رهيب"، مشيراً إلى أنّ خبراء عسكريّين أميركيّين أبلغوه بأنّ الأمر يتعلّق بقنبلة. وفي بداية مؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس كورونا المستجدّ في البيت الأبيض، أكّد ترامب تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان، مكرّراً "استعداد" بلاده لمساعدته.

وقال للصحافيّين: "لدينا علاقة جيّدة جدّاً مع شعب لبنان، وسنكون هناك للمساعدة. يبدو كأنّه اعتداء رهيب". وأضاف: "قابلتُ جنرالاتنا، ويبدو أنّه لم يكن حادثاً صناعيّاً. يبدو، وفقاً لهم، أنّه كان اعتداءً. كان قنبلة ما، نعم".

وعرض ترامب تقديم مساعدة للبنان، قائلاً: "صلواتنا موجّهة لجميع الضحايا وعائلاتهم. إنّ الولايات المتحدة مستعدّة لمساعدة لبنان".

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قوله: "مستعدون لتقديم كل ما بوسعنا من دعم لبيروت".

كما أعلنت فرنسا وقوفها "إلى جانب لبنان"، وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون إرسال "مساعدات" إلى بيروت، وقال ماكرون عبر تويتر: "أعبّر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي أسفر عن قدر كبير من الضحايا والأضرار هذا المساء في بيروت. إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائماً". وأضاف أن "مساعدات وإمكانات فرنسية سيتم إرسالها" إلى لبنان.

عربياً، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع عون، عن تضامن دولة قطر مع لبنان واستعدادها لتقديم كافة أنواع المساعدة اللازمة لتخفيف آثار هذا الانفجار.

ودعت جامعة الدول العربية إلى التضامن العربي والدولي مع لبنان في مواجهة التداعيات التي خلفها الانفجار الضخم الذي وقع بمرفأ بيروت. وجددت الجامعة، في بيان لها، تضامنها مع لبنان والشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة.