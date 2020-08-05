شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: رتل عسكري تركي ضخم هو السابع منذ بدية الشهر الجاري يتوجه إلى هذه المدينة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة أنباء تركيا، إن الجيش التركي يواصل إرسال الأرتال العسكرية الضخمة إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة إدلب، شمال غربي سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر خاص قوله إن "رتلا عسكريا ضخما، دخل، مساء الاثنين، من معبر كفرلوسين (العسكري)، حيث ضم عددا كبيرا من ناقلات الجند العسكرية".

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وأضاف المصدر أن "معظم الأرتال العسكرية التركية تتوجه إلى جبل الزاوية جنوبي إدلب، لدعم النقاط والقواعد العسكرية التركية المنتشرة في المنطقة، ولإنشاء نقاط عسكرية تركية جديدة حسب التوقعات"

وأشار المصدر إلى أن "عدد الأرتال العسكرية التركية التي دخلت إلى محافظة إدلب، منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري، وصل إلى 7 أرتال".

يُذكر أن الجيش التركي أنشأ 9 نقاط عسكرية جديدة، في شهر يونيو/حزيران الماضي، كان آخرها النقطة العسكرية في بلدة بليون غربي جبل الزاوية، ليصل عدد النقاط و القواعد العسكرية التركية في منطقة إدلب إلى 65 نقطة.

وكانت تركيا دفعت بتعزيزات عسكرية نوعية وضخمة مؤخرا إلى نقاطها العسكرية في إدلب، بإدخال 80 رتلا عسكريا في الـ4 أشهر الماضية، شملت دبابات وعربات مدرعة ومدافع ميدانية ثقيلة ومنظومات مضادة للطائرات من طراز "ATILGAN"، وذلك بعد أيام من نشر منظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى من طراز MIM23-HAWK في معسكر المسطومة ومطار تفتناز وتل النبي أيوب.