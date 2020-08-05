شكرا لقرائتكم خبر عن ‏السفارة الأمريكية في لبنان تدعو لارتداء الأقنعة بسبب تقارير عن "غازات سامة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشدت السفارة الأمريكية في لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، رعاياها وسكان المناطق المحيطة بموقع انفجار مرفأ بيروت، بالبقاء في منازلهم وارتداء الكمامات الواقية.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها على موقع "تويتر": "إنها تتابع عن كثب تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عصر اليوم"، مشيرة إلى "تقارير تفيد بوجود انبعاثات لغازات سامة بالمنطة التي وقع بها الانفجار".

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من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عسكريون أمريكيون بارزون يعتقدون أن الانفجار بمرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت كان بسبب "قنبلة من نوع ما".

وصرح ترامب في مؤتمر صحفي: "التقيت عدد من الجنرالات ويعتقدون أن الانفجار لم يكن طبيعيا"، مضيفًا "كان بقنبلة من نوع ما".

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت مساء الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما نقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين"، وهو ما سيبت به مجلس الوزراء في جلسة استثنائية تعقد الأربعاء.

كما قرر مجلس الدفاع أيضا "تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، على أن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين" عن الكارثة.