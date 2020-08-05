شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة اولية هائلة لعدد ضحايا انفجار بيروت.. واسرائيل تحدد علاقتها رسميا بالتفجير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط 10 قتلى على الأقل ومئات الجرحى يقدر ب 400 جريح في حصيلة اولية في العاصمة اللبنانية بيروت جراء الانفجار الهائل الذي وقع عصر اليوم الثلاثاء في مرفأ المدينة محدثا أضرارا واسعة.

وقال الصليب الأحمر أنه نقل المئات إلى المستشفيات للعلاج بعد الانفجار فيما لا يزال آخرون محاصرين في بيوتهم.

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وشهدت بيروت حالة من الفوضى بالتزامن مع وصول عشرات من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الانفجار الذي صاحبه حريق واسع.

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ولا تزال الانباء بشأن سبب الانفجار متضاربة لكن بعض التقديرات المحلية تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار مستودع للمفرقعات في مرفأ بيروت، فيما تحدثت معلومات أخرى عن أنه ناجم عن مادة "تي. أن تي" شديدة الانفجار.

وفيما كانت مصادر تتحدث عن ضربة جوية استهدفت مخزنا لصواريخ حزب الله، سارعت السلطات الإسرائيلية عبر أحد مسؤوليها إلى نفي علاقتهم بالانفجار.

وكان المرفأ مقفلا خلال الأيام الخمسة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كوورنا، واليوم فقط عاد إلى العمل.

في السياق، دعا الرئيس اللبناني مشيل عون، إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع، مساء اليومكما كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الأربعاء يوم حداد رسمي على ضحايا.

وفي أول تعليق للولايات المتحدة، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كوماندر جيسيكا ماك نولتي أنهم يراقبون تطورات الانفجار في بيروت عن كثب ومن المبكر التعليق حول الحادثة.