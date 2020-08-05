شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحددون سعراً رسمياً للبنزين والديزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أسماء المحطات العاملة في العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، موضحة أسعار بيع المشتقات النفطية.

وحددت الشركة في بيان صادر عنها، سعر بيع المشتقات النفطية في هذه المحطات بـ 5900 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتراً و 6900 ريالاً للجالون الديزل سعة 20 لتراً.

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وشددت الشركة على المحطات العاملة على بيع (30 لتراً) من البنزين فقط لكل سيارة و 10 لتر لكل دراجة نارية و (30 لترا) من الديزل للوايتات والباصات.

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وأشارت إلى أن العمل سيبدأ في هذه المحطات من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الأولى ومن الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6 مساءً بالنسبة للفترة الثانية.

وأمس الأول، أعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء وصول السفينة دوبرا التي تحمل 25 ألفا و993 طنا من مادة البنزين إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة.