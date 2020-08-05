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الحوثيون يحددون سعراً رسمياً للبنزين والديزل

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أسماء المحطات العاملة في العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، موضحة أسعار بيع المشتقات النفطية.

 وحددت الشركة في بيان صادر عنها، سعر بيع المشتقات النفطية في هذه المحطات بـ 5900 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتراً و 6900 ريالاً للجالون الديزل سعة 20 لتراً.

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وشددت الشركة على المحطات العاملة على بيع (30 لتراً) من البنزين فقط لكل سيارة و 10 لتر لكل دراجة نارية و (30 لترا) من الديزل للوايتات والباصات.

 

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وأشارت إلى أن العمل سيبدأ في هذه المحطات من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الأولى ومن الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6 مساءً بالنسبة للفترة الثانية.

 

وأمس الأول، أعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء وصول السفينة دوبرا التي تحمل 25 ألفا و993 طنا من مادة البنزين إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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