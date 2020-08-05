شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ "الحوثي" على الانفجار العنيف الذي هزَّ العاصمة البنانية "بيروت" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت جماعة الحوثي الانقلابية على الانفجار العنيف الذي هز جمهورية لبنان مساء اليوم وأسفر عن سقوط مئات الضحايا.

وقال عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة “محمد علي الحوثي” في منشور تابعه “يمن برس”:نعبر عن تضامننا مع لبنان جراء حادث الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت ونتقدم بالعزاء لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء للجرحى”.

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وأضاف الحوثي قائلا:” نحن حاضرون لمساعدة الأشقاء في الجمهورية اللبنانية وفق المتاح.

وهز انفجار كبير مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن سقوط مئات من الجرحى.

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وخلف أضرارا كبيرة.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية إن “حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا”، مضيفا أنه “أوعز إلى المستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة الوزارة”.