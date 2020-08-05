شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة سابقة تثير مخاوف كبيرة من تكرار سيناريو لبنان المرعب في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حذرت وزيرة حقوق الإنسان السابقة في الحكومة اليمنية “حورية مشهور” من تكرار سيناريو انفجار الرعب الذي هز العاصمة اللبنانية مساء اليوم في اليمن.
وقالت مشهور في منشور لها رصده”"الخليج 365"” :”وأنا أتابع ما حدث في بيروت أشعر بقلق بالغ من السيناريو الذي يمكن أن يحصل إذا لم يتم صيانة ناقلة النفط صافر في الحديدة”.
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ودعت الوزيرة اليمنية الأمم المتحدة للقيام بمسؤلياتها لحماية الملاحة الدولية وحماية البيئة والتفكير مليئاً بالكلفة الإقتصادية العالية إذا ماحلت الكارثة.
وهز مساء اليوم انفجار كبير مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وخلف أضرارا كبيرة.
وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية إن “حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا”، مضيفا أنه “أوعز إلى المستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة الوزارة”.
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