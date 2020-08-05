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كارثة كبرى تهدد سد مـأرب عقبَ تدفق السيول نحوه

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عدن - ياسمين التهامي - تستمر سيول فيضان سد مأرب في التدفق حيث  لايزال منسوب مياه الفيضان مرتفعا، ويزداد كلما تدفقت السيول نحو بحيرة سد مأرب.

 

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وطمرت السيول بعض الآبار في منطقة النقيعا وبعض مزارع البرتقال

 

ووجه المحافظ اللواء سلطان العرادة بتشكيل لجان مشتركة للإشراف على عمليات الإنقاذ ومواجهة الفيضان، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة من معدات وغيرها لمواجهة الكارثة.

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