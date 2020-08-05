شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة كبرى تهدد سد مـأرب عقبَ تدفق السيول نحوه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستمر سيول فيضان سد مأرب في التدفق حيث لايزال منسوب مياه الفيضان مرتفعا، ويزداد كلما تدفقت السيول نحو بحيرة سد مأرب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وطمرت السيول بعض الآبار في منطقة النقيعا وبعض مزارع البرتقال ووجه المحافظ اللواء سلطان العرادة بتشكيل لجان مشتركة للإشراف على عمليات الإنقاذ ومواجهة الفيضان، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة من معدات وغيرها لمواجهة الكارثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارثة كبرى تهدد سد مـأرب عقبَ تدفق السيول نحوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.