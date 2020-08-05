شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور جنوبي يكشف شكل الحكومة القادمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن، البروفيسور فضل الربيعي، ان الحكومة القادمة المزمع تشكيلها مناصفة بين الشمال والجنوب وفق إتفاق الرياض لن تكون كالحكومات المتعاقبة عقب حرب 1994م.
وغرد د.الربيعي على حسابه بـ(تويتر) معيدا الى الاذهان ان " في كل الحكومات المتعاقبة من ١٩٩٤م كان يتعمد تعيين جنوبيين فيها من المعارضين للقضية الجنوبية".
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وتابع الربيعي: "حكومة اليوم سيدخل فيها جنوبيين ممثلين للقضية والمشروع الجنوبي، واختيارهم سوف يتم من قبل الانتقالي، وليس من قبل الطرف المعادي للجنوب وهنا يختلف توجه الجنوبيين بالحكومة بين الأمس واليوم".
وفي تغريدة أخرى، قال: "وجود الجنوبيين في الحكومة القادمة، سوف يمنع الحكومة من نصب عدائها للجنوب وقضيته، والكف عن تكرار تصرفات الحكومات السابقة في محاربة الجنوب، وتعمدها تدهور خدماته، التي عرفناها خلال السنوات السابقة".
وأعرب د.الربيعي عن ثقته ان وزراء الجنوب لن يسمحوا بتكرار تصرفات الحكومات السابقة التي ناصبت الجنوب وشعبه العداء ومحاربته.
كانت هذه تفاصيل خبر بروفيسور جنوبي يكشف شكل الحكومة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.